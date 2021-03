Profili falsi o fake profile sui social network : ecco come tutelarsi (Di lunedì 8 marzo 2021) Sei vittima di illeciti da parte di un profilo falso sui social network e non sai come procedere per tutelarti ? Il nostro servizio ti aiuta a scoprire chi si nasconde dietro ad un profilo falso, inviare se possibile una diffida legale e/o sporgere denuncia. Devi presentare una denuncia per i reati commessi da un profilo social o da un account ? Hai subito il furto di identità da parte di un profilo fake ? Vuoi dimostrare con valore legale il contenuto di un messaggio ricevuto da un profilo o da un account online ? Il servizio di copia autentica Profili social ed account online è quello che vi occorre per presentare le vostre prove con valore probatorio, ricordandovi che uno screenshot non ha valore legale. Approfondisci click qui Vai subito agli ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 8 marzo 2021) Sei vittima di illeciti da parte di un profilo falso suie non saiprocedere per tutelarti ? Il nostro servizio ti aiuta a scoprire chi si nasconde dietro ad un profilo falso, inviare se possibile una diffida legale e/o sporgere denuncia. Devi presentare una denuncia per i reati commessi da un profiloo da un account ? Hai subito il furto di identità da parte di un profilo? Vuoi dimostrare con valore legale il contenuto di un messaggio ricevuto da un profilo o da un account online ? Il servizio di copia autenticaed account online è quello che vi occorre per presentare le vostre prove con valore probatorio, ricordandovi che uno screenshot non ha valore legale. Approfondisci click qui Vai subito agli ...

Advertising

aleottant8 : @bbianconeraa Aah ma lei parla di 'profili falsi'??? Aah ok..?? - sonountubero : @R31NB3RRY Io vi picchio profili falsi, mi fate venire gli infarti mamma mia e ho pure le notifiche - Benedet41001574 : @Sabrina79566092 Ma sono tutti profili falsi ...Non è Can - 80miriams : si lamenta dei profili falsi quando ha finto 2 relazioni ?? grave #mellos #prelemi - Luisa28858404 : Volevo dire a tutti quei profili di uomini falsi che dico di essere divorziati ma veramente pensate che tutte noi d… -