Pepé Le Pew cancellato da Space Jam 2 perché maschilista? (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel 1996 è stato uno dei protagonisti del film 'Space Jam', accanto a Michael Jordan e ad altri personaggi animati dei Looney Tunes, ma Pepé Le Pew non tornerà nel sequel 'Space Jam: A New Legacy' . ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel 1996 è stato uno dei protagonisti del film 'Jam', accanto a Michael Jordan e ad altri personaggi animati dei Looney Tunes, maLe Pew non tornerà nel sequel 'Jam: A New Legacy' . ...

Advertising

Gastone_derolla : La santa inquisizione era libertaria in confronto ai neo-maccartisti - Ila185 : Fatemi capire hanno cacciato Pepè Le Pew da Space Jam 2? Ma state bene? - Stay_Nerd : Space Jam: a New Legacy – Pepé Le Pew rimosso dal film? - Cirimbriscola_ : Finalmente la cancel culture si è abbattuta anche su un cartoon. Pepe Le Pew la puzzola è ufficialmente estinto. Or… - badtasteit : #SpaceJam: a New Legacy, Pepé Le Pew rimosso dal film: ecco perché -