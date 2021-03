Non funziona l’app WindTre e Very Mobile, problemi oggi 8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) In questo lunedì 8 marzo non funziona l’app WindTre ma neanche quella di Very Mobile, ossia il rispettivo operatore low-cost del vettore unico. Sono tanti i clienti che, in questa mattinata, si ritrovano a non poter utilizzare il prezioso servizio dal loro smartphone ma anche da tablet. Cosa accade se non funziona l’app Wind Tre ma anche quella Very Mobile? In pratica, gli utenti che tentano l’accesso con le loro credenziali non riescono ad entrare nella loro area personale. Il mancato utilizzo del servizio nega la possibilità di controllare il proprio credito telefonico, effettuare ricariche, effettuare operazioni come il cambio offerta o anche contattare il supporto attraverso l’assistente virtuale Willy. Al ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) In questo lunedì 8nonma neanche quella di, ossia il rispettivo operatore low-cost del vettore unico. Sono tanti i clienti che, in questa mattinata, si ritrovano a non poter utilizzare il prezioso servizio dal loro smartphone ma anche da tablet. Cosa accade se nonWind Tre ma anche quella? In pratica, gli utenti che tentano l’accesso con le loro credenziali non riescono ad entrare nella loro area personale. Il mancato utilizzo del servizio nega la possibilità di controllare il proprio credito telefonico, effettuare ricariche, effettuare operazioni come il cambio offerta o anche contattare il supporto attraverso l’assistente virtuale Willy. Al ...

