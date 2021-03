Non è la D’Urso, Stefania Orlando stronca le polemiche su di lei e Andrea Roncato: l’applauso dei suoi fan (Di lunedì 8 marzo 2021) Ospite a Live – Non è la D’Urso, Stefania Orlando è stata intervistata dalla padrona di casa sul suo ex marito Andrea Roncato e sul rapporto che aveva con lui. L’ormai ex gieffina, però, ha bloccato subito ogni cosa rendendo chiara la sua posizione in merito e guadagnandosi ancora una volta la stima di tutti i suoi fan. LEGGI ANCHE — GF Vip, Stefania Orlando da Barbara D’Urso: il commento di Tommaso Zorzi sulla sua entrata A Live – Non è la D’Urso, Stefania Orlando stronca ogni polemica sul suo rapporto con Andrea Roncato, facendo la felicità dei fan. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyNon è la ... Leggi su funweek (Di lunedì 8 marzo 2021) Ospite a Live – Non è laè stata intervistata dalla padrona di casa sul suo ex maritoe sul rapporto che aveva con lui. L’ormai ex gieffina, però, ha bloccato subito ogni cosa rendendo chiara la sua posizione in merito e guadagnandosi ancora una volta la stima di tutti ifan. LEGGI ANCHE — GF Vip,da Barbara: il commento di Tommaso Zorzi sulla sua entrata A Live – Non è laogni polemica sul suo rapporto con, facendo la felicità dei fan. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyNon è la ...

