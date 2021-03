(Di lunedì 8 marzo 2021) Alla faccia della pandemia, festa per i 18 anni in limousine con alcol e musica:ti 8 giovani 16 febbraio 2021 Quando i poliziotti sono entrati dentro quella, che si trova a poche decine di ...

Advertising

PalermoToday : Mondello, party in una villa vicino al commissariato: in 50 a rischio multa - lexielulu3x : RT @ViperaYoko: E con questo ti auguro tanti party con Angela da Mondello e tante pagliacciate dalla durso perché solo quello ti meriti ven… - dockyard_ : RT @ViperaYoko: E con questo ti auguro tanti party con Angela da Mondello e tante pagliacciate dalla durso perché solo quello ti meriti ven… - librafly1 : RT @ViperaYoko: E con questo ti auguro tanti party con Angela da Mondello e tante pagliacciate dalla durso perché solo quello ti meriti ven… - ViperaYoko : E con questo ti auguro tanti party con Angela da Mondello e tante pagliacciate dalla durso perché solo quello ti me… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondello party

PalermoToday

...febbraio gli agenti del commissariatohanno interrotto un'altra festa, questa volta un diciottesimo compleanno. Il festeggiato, in barba alla pandemia, aveva deciso di organizzare una ......multati dagli agenti di polizia che hanno fermato la lussuosa macchina per un controllo a, ... Gli agenti hanno verificato che all'interno si stava svolgendo un vero e propriocon alcool. ...PALERMO - Un party con ben 50 invitati organizzato in una villa vicino al commissariato di Pubblica Sicurezza di Mondello è stato bloccato dagli agenti ...Una festa con 50 invitati è stata bloccata dagli agenti di polizia organizzata in una villa vicino al commissariato di Mondello borgata di Palermo.