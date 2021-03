Mio Italia: «Basta pagare le tasse per attività chiuse. Non possiamo piegarci agli usurai» (Di lunedì 8 marzo 2021) Dalle parole ai fatti. Mio Italia, il movimento ospitalità e imprese, ha avviato un’azione legale contro il pagamento di tasse e tributi gravanti dal marzo del 2020 in poi (mese di partenza del lockdown). Su ristoranti, alberghi. Bar pizzerie, pub. Negozi, grossisti, distributori. Partite Iva in genere. Mio Italia contro tasse e balzelli su ristorazione e partite Iva Un’iniziativa di vera e propria ‘disobbedienza fiscale’ alla quale stanno aderendo un numero crescente di imprenditori su tutto il territorio nazionale. Lo comunica Paolo Bianchini. Da mesi in prima linea contro la discriminazione sistematica del governo Conte (ma Draghi non sembra volere invertire la rotta) nei confronti dei ristoratori. E dell’intera filiera dell’ospitalità e dell’accoglienza. “I ristoratori non possono ricorrere agli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Dalle parole ai fatti. Mio, il movimento ospitalità e imprese, ha avviato un’azione legale contro il pagamento die tributi gravanti dal marzo del 2020 in poi (mese di partenza del lockdown). Su ristoranti, alberghi. Bar pizzerie, pub. Negozi, grossisti, distributori. Partite Iva in genere. Miocontroe balzelli su ristorazione e partite Iva Un’iniziativa di vera e propria ‘disobbedienza fiscale’ alla quale stanno aderendo un numero crescente di imprenditori su tutto il territorio nazionale. Lo comunica Paolo Bianchini. Da mesi in prima linea contro la discriminazione sistematica del governo Conte (ma Draghi non sembra volere invertire la rotta) nei confronti dei ristoratori. E dell’intera filiera dell’ospitalità e dell’accoglienza. “I ristoratori non possono ricorrere...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: la salute degli italiani viene prima di tutto, di calcoli partitici e considerazioni geopolitiche. Stupit… - Eurosport_IT : Zlatan #Ibrahimovic ci fa sciogliere nella finale di #Sanremo2021: 'Non è il mio Festival, è il Festival dell’Itali… - MazzucatoM : Il governo britannico si sta rendendo conto del danno creato al settore pubblico dalla dipendenza verso le grandi s… - BTS_italia_twt_ : Aggiornamento twitter #BTS Mio fratello sta bene anche quando dorme. #JIMIN #IlcompleannodiSuga #Suga #Yoongi… - SecolodItalia1 : Mio Italia: «Basta pagare le tasse per attività chiuse. Non possiamo piegarci agli usurai» -