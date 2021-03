Meghan Markle, “Kate mi fece piangere”: la confessione sul rapporto con la cognata (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso dell’intervista sulla Cbs, la Duchessa Meghan Markle rivela un retroscena sulla lite con la cognata Kate: le sue dichiarazioni. Sta facendo molto discutere l’intervista rilasciata dai Duchi di Sussex alla Cbs: la celeberrima Oprah Winfrey ha raccolto le forti dichiarazioni di Meghan Markle ed Harry Windsor che, come accadde per Lady Diana, resteranno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso dell’intervista sulla Cbs, la Duchessarivela un retroscena sulla lite con la: le sue dichiarazioni. Sta facendo molto discutere l’intervista rilasciata dai Duchi di Sussex alla Cbs: la celeberrima Oprah Winfrey ha raccolto le forti dichiarazioni died Harry Windsor che, come accadde per Lady Diana, resteranno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

vogue_italia : 'Erano preoccupati per il colore della pelle di Archie'. La famiglia reale britannica e il razzismo: l'accusa più g… - ilpost : «Non avevo più voglia di vivere», ha detto Meghan Markle - ilpost : «Non avevo più voglia di vivere», ha detto Meghan Markle parlando di quando faceva parte della casa reale britannic… - streetwalker97 : RT @sidecults: meghan markle ha dichiarato da oprah che non volevano dare nessun titolo a suo figlio perché non bianco di pelle, che non av… - verga_viktoria : La Regina Elisabetta che organizza una cerimonia multi etnica in risposta alle accuse di razzismo da parte di Megha… -