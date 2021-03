Marquez, “Un mese fa facevo fatica a mangiare…” (Di lunedì 8 marzo 2021) MotoGP, Marc Marquez si prepara al ritorno in pista: “Per me è importante tornare a guidare la moto come amo”. Marquez prepara il ritorno in sella a distanza di otto mesi dall’incidente avvenuto a Jerez. Il pilota, che ha avuto problemi al braccio, si prepara a tornare in sella alla moto MotoGP, Marc Marquez prepara il ritorno in pista “Certamente mi immagino quale possa essere il rientro ideale. Per me non è importante tornare e vincere le gare, ma tornare e poter guidare la moto come amo e, passo dopo passo, ritornare quello che ero prima dell’incidente“, ha dichiarato Marc Marquez in un video pubblicato sui canali social della Honda. Marc MarquezMarquez, “Ogni giorno mi sento meglio, questa è la cosa più importante” Marc Marquez ha parlato anche del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) MotoGP, Marcsi prepara al ritorno in pista: “Per me è importante tornare a guidare la moto come amo”.prepara il ritorno in sella a distanza di otto mesi dall’incidente avvenuto a Jerez. Il pilota, che ha avuto problemi al braccio, si prepara a tornare in sella alla moto MotoGP, Marcprepara il ritorno in pista “Certamente mi immagino quale possa essere il rientro ideale. Per me non è importante tornare e vincere le gare, ma tornare e poter guidare la moto come amo e, passo dopo passo, ritornare quello che ero prima dell’incidente“, ha dichiarato Marcin un video pubblicato sui canali social della Honda. Marc, “Ogni giorno mi sento meglio, questa è la cosa più importante” Marcha parlato anche del ...

