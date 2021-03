Maneskin, album in uscita e tour nei palazzetti: i dettagli (Di lunedì 8 marzo 2021) Annuncio speciale dei Maneskin a poche ore di distanza dalla vittoria del Festival di Sanremo. Maneskin, dopo la vittoria di Sanremo arriva l’album: ecco quando esce su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Annuncio speciale deia poche ore di distanza dalla vittoria del Festival di Sanremo., dopo la vittoria di Sanremo arriva l’: ecco quando esce su Notizie.it.

Advertising

TheRedStarlight : Perchè i leak in Italia non esistono evolvetevi hacker ho bisogno dell'album dei Maneskin subito - teod0ra_ : 16 marzo: album Maneskin 19 marzo: album Lana del Rey 16 aprile: album Achille Lauro io= morta - bloodycoeur : 16 marzo album dei maneskin e 16 aprile album di lauro CHIEDETEMI SE SONO FELICE - Leohands_ : Comunque stavo pensando che quando Ermal nel 2018 ha vinto Sanremo ero in un hype unico e quando ha fatto il firmac… - VANTES0UL : quindi il 19 marzo escono gli album di madame e i maneskin. ma volo altissimo -