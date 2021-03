Le 60 Rsa della Bergamasca a un passo dalla chiusura (Di lunedì 8 marzo 2021) Cesare Maffeis, presidente dell’associazione “ACRB” e Barbara Manzoni, presidente dell’associazione “San Giuseppe” mostrano in che condizioni lavorano oggi le 60 Rsa. “Bergamo è stata la provincia più colpita d’Europa nella prima fase della Pandemia da Coronavirus ormai un anno fa. Le 60 RSA bergamasche hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vite perse eppure si sono sempre messe a disposizione del Sistema Sanitario Lombardo per affrontare le emergenze che mano a mano si sono susseguite. Oggi queste strutture rischiano di chiudere! Le RSA bergamasche oggi si trovano a dover fronteggiare le ricadute economiche delle diposizioni regionali emanate durante lo scorso anno. Nessun rimborso per i malati covid ricevuti dagli ospedali; nessun ristoro per la forzata chiusura; nessun sostegno per i maggiori costi di protezione degli ospiti, nessun aiuto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Cesare Maffeis, presidente dell’associazione “ACRB” e Barbara Manzoni, presidente dell’associazione “San Giuseppe” mostrano in che condizioni lavorano oggi le 60 Rsa. “Bergamo è stata la provincia più colpita d’Europa nella prima fasePandemia da Coronavirus ormai un anno fa. Le 60 RSA bergamasche hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vite perse eppure si sono sempre messe a disposizione del Sistema Sanitario Lombardo per affrontare le emergenze che mano a mano si sono susseguite. Oggi queste strutture rischiano di chiudere! Le RSA bergamasche oggi si trovano a dover fronteggiare le ricadute economiche delle diposizioni regionali emanate durante lo scorso anno. Nessun rimborso per i malati covid ricevuti dagli ospedali; nessun ristoro per la forzata; nessun sostegno per i maggiori costi di protezione degli ospiti, nessun aiuto ...

