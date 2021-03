Imparare a scrivere quando e dove vuoi (Di lunedì 8 marzo 2021) A marzo arrivano i nuovi corsi della Scuola Holden, online e a distanza ma senza mai lasciare solo lo studente Leggi su ilpost (Di lunedì 8 marzo 2021) A marzo arrivano i nuovi corsi della Scuola Holden, online e a distanza ma senza mai lasciare solo lo studente

Advertising

Olty86 : @philnudphy Dovresti imparare da tuo nonno invece,visto che hai ancora la fortuna di averne. (un paragone insensato… - unbroken_unbent : chi* porco il tutto DEVO IMPARARE A SCRIVERE - pierpaolina87 : @Rilu_2822 guarda che è una frase che si usa da mille anni, devi ancora andare all'asilo e imparare la lingua cara?… - DebSansaini : @BeataVergineMa5 @chetempochefa @robertosaviano @matteorenzi @fabfazio Madre ignota di non si sa quale figlio, dovr… - BorgoNaike : @VaniaDeLuca @UcsiSocial Non so se mi passa... ?? Scrivere mi piace troppo, anche se devo imparare ancora molto! -