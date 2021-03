Festa delle donne, Fiona May: “Non c’è parità, la strada ancora è lunga” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Noi vogliamo giocare e avere spazi per allenarci e fare del nostro meglio. C’è una lunga strada da fare ancora. Non c’è parità, non solo sui campi di gara ma anche fuori. All’interno delle istituzioni, federazioni e staff tecnici dobbiamo ancora ottenere tanti risultati”. E’ il grido d’allarme lanciato da Fiona May, ex campionessa di atletica, parlando a LaPresse nel giorno della Festa delle donne. “E’ servita una crisi come una pandemia per far aprire a tutti gli occhi in merito al fatto che le donne possono svolgere ruoli importanti – ha aggiunto – Servono persone adeguate ai vertici, uomini e donne. I Giochi di Tokyo saranno i primi con equilibrio di genere, con il 49% ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “Noi vogliamo giocare e avere spazi per allenarci e fare del nostro meglio. C’è unada fare. Non c’è, non solo sui campi di gara ma anche fuori. All’internoistituzioni, federazioni e staff tecnici dobbiamoottenere tanti risultati”. E’ il grido d’allarme lanciato daMay, ex campionessa di atletica, parlando a LaPresse nel giorno della. “E’ servita una crisi come una pandemia per far aprire a tutti gli occhi in merito al fatto che lepossono svolgere ruoli importanti – ha aggiunto – Servono persone adeguate ai vertici, uomini e. I Giochi di Tokyo saranno i primi con equilibrio di genere, con il 49% ...

