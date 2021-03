Festa delle Donne 2021: su TIMVISION arrivano due cartoni al femminile (Di lunedì 8 marzo 2021) Su TIMVISION, in occasione della Festa delle Donne 2021, arrivano i cartoni al femminile Indomite e Il traguardo di Patrizia. TIMVISION festeggia la Festa delle Donne 2021 proponendo due nuovi titoli destinati al pubblico più giovane: a partire da oggi, lunedì 8 marzo, saranno infatti disponibili Indomite e Il Traguardo di Patrizia. I due progetti destinati ai ragazzi offriranno nell'area Bambini due nuovi titoli per celebrare il mondo femminile. La piattaforma TIMVISION ha infatti annunciato in che modo verrà festeggiata la Giornata Internazionale delle Donne offrendo a tutta la famiglia due nuove ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021) Su, in occasione dellaalIndomite e Il traguardo di Patrizia.festeggia laproponendo due nuovi titoli destinati al pubblico più giovane: a partire da oggi, lunedì 8 marzo, saranno infatti disponibili Indomite e Il Traguardo di Patrizia. I due progetti destinati ai ragazzi offriranno nell'area Bambini due nuovi titoli per celebrare il mondo. La piattaformaha infatti annunciato in che modo verrà festeggiata la Giornata Internazionaleoffrendo a tutta la famiglia due nuove ...

Advertising

comunevenezia : #Veneziaperimmagini ?? 'Non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della… - UniLUISS : #Luiss celebra la cultura in tutte le sue sfumature di femminilità ispirando apertura, connessione e responsabilità… - brandobenifei : Non si dice 'festa', ma Giornata Internazionale delle Donne. Non c'è nulla da festeggiare quando le donne lavorano… - marymary1_ : RT @_heysestra: Lo metto anche qui. Buona festa delle donne a tutte voi ?? #mellos - Moonlightshad1 : @FBiasin Quale festa? L'8 marzo non è un rito collettivo di festeggiamenti sfrenati, è una giornata che dovrebbe se… -