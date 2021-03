Fabio Mussi sul Pd: "Eravamo amici in due partiti, ora sono diventati nemici nello stesso" (Di lunedì 8 marzo 2021) Fabio Mussi, nell’ora più buia del Pd, negli agguati reciproci, nel rancore degli ex contro ex, non vede il rischio di un ritorno a due partiti, i simil-Ds e la simil-Margherita, sia pure 2.0? Guardando al passato, ho detto più volte: Eravamo amici in due partiti, avete voluto diventare nemici nello stesso. Ai tempi dell’Ulivo ero capogruppo dei Ds e con i miei omologhi avevo rapporti di collaborazione leale. Senza manovre, retropensieri, ostilità. Ho creduto nell’Ulivo, ma non nel Pd che aveva basi teoriche e culturali debolissime. Mi sono fermato prima: ho detto addio nel 2007, non li ho seguiti. Oggi non credo al gioco dell’oca: tornare al passato è fantasioso e improbabile. Ma il progetto del Pd è al capolinea. In ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021), nell’ora più buia del Pd, negli agguati reciproci, nel rancore degli ex contro ex, non vede il rischio di un ritorno a due, i simil-Ds e la simil-Margherita, sia pure 2.0? Guardando al passato, ho detto più volte:in due, avete voluto diventare. Ai tempi dell’Ulivo ero capogruppo dei Ds e con i miei omologhi avevo rapporti di collaborazione leale. Senza manovre, retropensieri, ostilità. Ho creduto nell’Ulivo, ma non nel Pd che aveva basi teoriche e culturali debolissime. Mifermato prima: ho detto addio nel 2007, non li ho seguiti. Oggi non credo al gioco dell’oca: tornare al passato è fantasioso e improbabile. Ma il progetto del Pd è al capolinea. In ...

