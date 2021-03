DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can smaschera Yigit, lui chiede a Sanem di sposarlo (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca in onda su Canale 5 dallo scorso giugno. Cosa accadrà nella prima parte del 134esimo episodio trasmesso martedì pomeriggio 9 marzo 2021. Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Can metterà alle strette Yigit facendogli confessare che è stato lui a bruciare il libro di Sanem. Il Divit vuole che lo dica pure alla Aydin ma una telefonata di Huma cambierà tutto. L’editore deciderà di dichiararsi alla scrittrice dicendole se vuole sposarlo. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro accadrà domani pomeriggio. Can smaschera ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo appuntamento settimanale di– Le Ali delBen ritrovati con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su– Le Ali del, la popolare soap opera turca in onda su Canale 5 dallo scorso giugno. Cosa accadrà nella prima parte del 134esimo episodio trasmesso martedì pomeriggio 9 marzo 2021. Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Can metterà alle strettefacendogli confessare che è stato lui a bruciare il libro di. Il Divit vuole che lo dica pure alla Aydin ma una telefonata di Huma cambierà tutto. L’editore deciderà di dichiararsi alla scrittrice dicendole se vuole. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro accadrà domani pomeriggio. Can...

