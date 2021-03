Caso Floyd | al via il processo negli Stati Uniti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 8 marzo 2021) Inizia oggi a Minneapolis, Minnesota, la selezione della giuria per ila Derek Chauvin, il poliziotto che strangolò Georgelo scorso 25 maggio. Un omicidio che scatenò indignazione e proteste razziali, anche violente, in molte città, dalla California allo Stato di New York, per oltre due mesi. Chauvin, accusato di omicidio di secondo grado, rischia quarant’anni di carcere. Così come Washington, ferita dall’assalto al Congresso del 6 gennaio, Minneapolis è blindata. Il sindaco democratico, Jacob Frey, teme che con l’avvio delle udienze possano ripetersi le violenze dei mesi scorsi, quando in città furono dati alle fiamme oltre mille edifici (tra cui il dipartimento di polizia). I media locali parlano di oltre un milione di dollari spesi per recinzioni e barricate intorno alle sedi giudiziarie e al centro cittadino. La tensione è alta e il ...