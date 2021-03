Atp Doha 2021 | Sonego lotta ma non basta | Fritz si impone in due set

(Di lunedì 8 marzo 2021) Taylorbatte in due set 7-6(5) 6-4 Lorenzonel match valevole per il primo turno del torneo Atp di, ora se la vedrà contro il vincente della sfida tra David Goffin e Filip Krajinovic. Il primo set vede un grande equilibrio tra i due rivali, anche se le migliori occasioni per centrare il break se le ritaglia sempre lo statunitense che, nel quarto game, getta via due importanti chance. Nel nono gioco l’azzurro prova ad accelerare, costruendosi una preziosa palla break, prontamente annullata dal suo avversario che porta il parziale al tie-break dove ad avere la meglio è lo stesso. Il numero 33 del ranking Atp sicon lo score di 7-6(5). Nel secondo set ci sono molte più emozioni, poiché, dopo aver sfiorato il break nel secondo ...

Torna al torneo250 di, che ha già vinto tre volte: 2005, 2006 e 2011. E porta in dote la sua storia, la sua bellezza, la grazia di ogni suo gesto. Eppure dopo oltre un decennio di dittatura ...Roger Federer non è ancora a quel punto: quando entrerà sul campo centrale di, in Qatar, lo ... Intanto, grazie alle modifiche decise daal regolamento - punti è praticamente sicuro di restare ...