Aston Martin - Stroll | Dal 2025 produrremo i modelli elettrici nel Regno Unito

(Di lunedì 8 marzo 2021) A partire dall'produrrà vetture elettriche nei suoi due stabilimenti britannici: lo ha rivelato Lawrence, azionista di punta della Casa di Gaydon, in un'intervista al Financial Times, illustrando le linee guida delle strategie future del marchio. Produzione tra il Galles e le Midlands. Nello specifico, l'ha in programma di assemblare le sportive a batteria a Gaydon, nella contea del Warwickshire, e le Suv alla spina nell'impianto gallese di St Athan, operativo dallo scorso luglio e appositamente costruito per la linea della DBX, il primo modello a ruote alte della Casa. La Casa di Gaydon, dunque, non intende affidare la produzione alla Mercedes-Benz, suo azionista di riferimento con il 20% del capitale nel proprio portafoglio: semmai, il ...

- F1inGenerale_ : F1 | Ufficiale l'accordo tra Aston Martin e FIA, Masi 'Maggiore sicurezza garantita' #F1inGenerale

La Formula 1 ha ufficializzato di aver concluso un accordo con Aston Martin e Mercedes sulla fornitura di Safety Car e Medical Car dal 2021. Le due case si alterneranno nelle gare, a partire da quelle del 2021, ed è la prima volta in 25 anni che due diversi ...Una Vantage e una DBX (leggi com'è andata nel test su strada e off-road) in pitlane, pronte a scendere in pista. Aston Martin fornirà nel 2021 la Safety Car in Formula 1, una Vantage con motore V8 4 ...Ufficiale l'accordo tra Aston Martin e Mercedes AMG Petronas con FIA. Siglata una nuova partnership per fornire safety car e auto mediche.