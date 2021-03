Amici 20, ecco chi sono i primi due ballerini che passano al serale! (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel pomeriggio è andato in onda il daytime della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi in cui abbiamo visto la continuazione della consueta puntata del sabato pomeriggio. Dopo Enula, Sangiovanni e Gaia Di Fusco oggi è toccato ai ballerini scoprire chi tra loro si trovava nelle prime due posizioni della classifica, che gli hanno permesso l’accesso diretto alla fase serale del talent. Samuele Barbetta è stato il primo allievo di ballo ad accedere al serale risultando primo in classifica, mentre Rosa Di Grazia si è aggiudicata il secondo posto, entrando quindi anche di diritto anche lei al Serale. La Di Grazia si è detta sorpresa della posizione ed è apparsa visibilmente incredula ed emozionata della possibilità che gli è stata concessa. E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel pomeriggio è andato in onda il daytime della ventesima edizione didi Maria De Filippi in cui abbiamo visto la continuazione della consueta puntata del sabato pomeriggio. Dopo Enula, Sangiovanni e Gaia Di Fusco oggi è toccato aiscoprire chi tra loro si trovava nelle prime due posizioni della classifica, che gli hanno permesso l’accesso diretto alla fase serale del talent. Samuele Barbetta è stato il primo allievo di ballo ad accedere al serale risultando primo in classifica, mentre Rosa Di Grazia si è aggiudicata il secondo posto, entrando quindi anche di diritto anche lei al Serale. La Di Grazia si è detta sorpresa della posizione ed è apparsa visibilmente incredula ed emozionata della possibilità che gli è stata concessa. E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo? L'articolo proviene da Isa e Chia.

