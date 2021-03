America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand è “battaglia ding-dong”. La profezia di Ray Davies: cosa significa? (Di lunedì 8 marzo 2021) “Sarà una battaglia ding-dong“. Questa è la previsione che Ray Davies ha fatto riguardo al confronto tra Luna Rossa e Team New Zealand. Il match race che metterà in palio la America’s Cup incomincerà mercoledì 10 marzo nella baia di Auckland: chi vince sette regate conquista il trofeo sportivo più antico al mondo. Si preannuncia un testa a testa rovente e sicuramente appassionante: i Kiwi sono motivati a difendere la Coppa America; Team Prada Pirelli sogna la magia e spera di poter espugnare il Golfo di Hauraki, mettendo le mani sulla Coppa delle 100 Ghinee. I padroni di casa, che hanno cambiato tantissimo negli ultimi due mesi, si sentono più forti e sono convinti di vincere agevolmente, lo hanno fatto capire a più riprese nelle ultime settimane. ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) “Sarà una“. Questa è la previsione che Rayha fatto riguardo al confronto trae Team New. Il match race che metterà in palio laCup incomincerà mercoledì 10 marzo nella baia di Auckland: chi vince sette regate conquista il trofeo sportivo più antico al mondo. Si preannuncia un testa a testa rovente e sicuramente appassionante: i Kiwi sono motivati a difendere la Coppa America; Team Prada Pirelli sogna la magia e spera di poter espugnare il Golfo di Hauraki, mettendo le mani sulla Coppa delle 100 Ghinee. I padroni di casa, che hanno cambiato tantissimo negli ultimi due mesi, si sentono più forti e sono convinti di vincere agevolmente, lo hanno fatto capire a più riprese nelle ultime settimane. ...

Advertising

repubblica : Una nazionale in barca: l’Italia di Luna Rossa sogna a vele unificate: Domani notte le prime regate di America’s Cu… - infoitsport : Omega al tempo dell'America's Cup 2021 - lillydessi : America's Cup, previsioni meteo. Prime due giornate favorevoli a New Zealand, poi il vento cala? - OA Sport… - infoitsport : America's Cup, previsioni meteo. Prime due giornate favorevoli a New Zealand, poi il vento cala? - infoitsport : America's Cup, James Spithill: 'I Kiwi sono tra i migliori di sempre. Nel 2013 imparammo dalle sconfitte' -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup App mediche mobili Mercato analisi delle tendenze chiave, delle dinamiche del settore e della crescita futura 2021-2030 - Genovagay Genova Gay