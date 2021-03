WTA Lione 2021: Clara Tauson, vince il talento della diciottenne danese. Battuta Viktorija Golubic in finale (Di domenica 7 marzo 2021) Se sia nata una stella non è possibile ancora dirlo, ma le premesse sono molto buone. Clara Tauson, una carriera junior di ottimo successo alle spalle con annessi Australian Open di categoria, coglie anche a livello WTA maggiore il primo trionfo della propria carriera. Sua la finale del WTA 250 di Lione, dove all’ultimo atto è la svizzera Viktorija Golubic a capitolare con il punteggio di 6-4 6-1. La danese salirà al numero 96 del ranking, entrando così per la prima volta nelle prime 100 a 18 anni; è la quarta Under 19 meglio classificata dopo l’americana Coco Gauff, l’ucraina Marta Kostyuk e la canadese Leylah Fernandez. Il primo set è lottato, con gli stili diversi delle due giocatrici, di potenza quello di Tauson e con tratti ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Se sia nata una stella non è possibile ancora dirlo, ma le premesse sono molto buone., una carriera junior di ottimo successo alle spalle con annessi Australian Open di categoria, coglie anche a livello WTA maggiore il primo trionfopropria carriera. Sua ladel WTA 250 di, dove all’ultimo atto è la svizzeraa capitolare con il punteggio di 6-4 6-1. Lasalirà al numero 96 del ranking, entrando così per la prima volta nelle prime 100 a 18 anni; è la quarta Under 19 meglio classificata dopo l’americana Coco Gauff, l’ucraina Marta Kostyuk e la canadese Leylah Fernandez. Il primo set è lottato, con gli stili diversi delle due giocatrici, di potenza quello die con tratti ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Lione La Golubic in finale a Lione Exploit per Viktorija Golubic (WTA 130) nella semifinale del torneo di Lione che la opponeva a Fiona Ferro (46). L'elvetica ha battuto la francese per 4 - 6 6 - 0 7 - 6 (7/4) dopo una lotta di 2h30' e domenica disputer l'atto ...

Tennis; Lione, Golubic in semifinale Viktorija Golubic (WTA 130) si qualificata per le semifinali del torneo di Lione battendo per 6 - 3 7 - 6 (7/0) Greet Minnen (113). Al penultimo atto affronter la testa di serie numero 2 del tabellone francese, ovvero ...

WTA Lione: Tauson in finale a 18 anni senza perdere set Ubi Tennis Golubic si arrende a Tauson in finale a Lione È sfumato sotto i colpi di Clara Tauson (WTA 139) il sogno di Viktorija Golubic (130) di conquistare il suo secondo titolo in carriera sul circuito femminile. Nella finale del torneo di Lione la zurig ...

WTA Lione 2021: Clara Tauson, vince il talento della diciottenne danese. Battuta Viktorija Golubic in finale Se sia nata una stella non è possibile ancora dirlo, ma le premesse sono molto buone. Clara Tauson, una carriera junior di ottimo successo alle spalle con annessi Australian Open di categoria, coglie ...

