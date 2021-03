Vela: Ettorre (Federvela), ‘non vedo l’ora che arrivi la prima regata, lì capiremo’ (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “Non vedo l’ora che arrivi la prima regata di Coppa America. Non solo è troppo forte la voglia, ma la prima regata sarà determinante per capire chi siano i nostri avversari”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente della FederVela, Francesco Ettorre. I neozelandesi, finora, sono una specie di Ufo, la barca è diversa da quella usata per le amichevoli delle World Series e salvo una scuffia recente nessuno sa cosa sia in grado di fare. Secondo tutti gli osservatori la nuova Te Rehutai è un attrezzo selvaggio, difficile da domare e comunque velocissimo. “Luna Rossa ha dimostrato di essere all’altezza di questa sfida ma non sapere cosa fa il tuo avversario fa crescere l’ansia”, chiosa ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “Noncheladi Coppa America. Non solo è troppo forte la voglia, ma lasarà determinante per capire chi siano i nostri avversari”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente della Feder, Francesco. I neozelandesi, finora, sono una specie di Ufo, la barca è diversa da quella usata per le amichevoli delle World Series e salvo una scuffia recente nessuno sa cosa sia in grado di fare. Secondo tutti gli osservatori la nuova Te Rehutai è un attrezzo selvaggio, difficile da domare e comunque velocissimo. “Luna Rossa ha dimostrato di essere all’altezza di questa sfida ma non sapere cosa fa il tuo avversario fa crescere l’ansia”, chiosa ...

Advertising

TV7Benevento : Vela: Ettorre (Federvela), 'non vedo l'ora che arrivi la prima regata, lì capiremo' (2)... - TV7Benevento : Vela: Ettorre (Federvela), 'non vedo l'ora che arrivi la prima regata, lì capiremo'... - sanktaklaus : RT @federvela: Stasera alle 23:00 su @RaiSport una puntata di #SportTotale dedicata in gran parte alla vela ?? Ospite in studio Francesco E… - nando_finizio : RT @federvela: Stasera alle 23:00 su @RaiSport una puntata di #SportTotale dedicata in gran parte alla vela ?? Ospite in studio Francesco E… - arichieti : RT @FraEttorreFIV: Stasera alle 23:00 su @RaiSport una puntata di 'Sport Totale' dedicata in gran parte alla vela ?? Ospite in studio Franc… -