Tac - mobile per malati di Covid | via ai lavori | montati i container nel parcheggio del Pronto soccorso

ANCONA - Nell'arco di una mattinata il parcheggio del Pronto soccorso è stato rivoluzionato. Niente più auto - la sosta sarà vietata fino al 30 giugno - , spazio alla Tac mobile che arriverà domani e sarà operativa da martedì. Ma intanto, i tecnici dell'ospedale e della Gnodi Service, la ditta milanese che si è aggiudicata la gara - lampo, aperta e chiusa nel giro di pochi giorni, dove da oggi scatta il divieto di sosta in previsione dell'arrivo di tre container con le attrezzature diagnostiche mobili in grado di effettuare fino a 25 - 30 TAC ed ecografie al giorno. Può essere considerata una vera rivoluzione nel campo della neurochirurgia cranica e spinale: è il sistema O-ARM, di fabbricazione americana, ovvero la prima TAC intraoperatoria per la chirurgia spinale.