"Sei farlocca". Silvia Toffanin senza peli sulla lingua attacca il suo ospite, gelo in studio. Di chi si tratta (Di domenica 7 marzo 2021) Sabato 6 marzo tra gli ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo si sono alternati alcuni dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip che si è appena conclusa, con vincitore Tommaso Zorzi. Le interviste farlocche Tra questi in studio la tenera Rosalinda Cannavò, che la Toffanin ha accolto con un: "È come se questa fosse la tua prima intervista da me", molto eloquente; infatti la conduttrice ha voluto sottolineare che anche se Rosalinda è già stata sua ospite in passato, come Adua Del Vesco, nome d'arte ormai accantonato, non aveva quasi mai detto la verità. "Noi abbiamo fatto tante interviste insieme, tutte un po' farlocche", continua; Rosalinda infatti, come ha rivelato nella Casa, abbandonando appunto la sua identità, aveva portato avanti, per esigenze di ...

