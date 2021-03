Sebastian Vettel | “Con Mercedes trattamento equo”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021) Il 4 volte campione del mondoche ora corre con Aston Martin, è tornato a parlare della distinzione (molte volte obsoleta) che si fa con le cosiddette “Squadre B”. A detta del pilota tali distinzioni non esistono più, facevano parte di un concetto di Formula 1 che è ormai superato e anche fuori moda.ha però anche espresso il proprio parere in merito alla. Cosa avrà detto il campione tedesco? Aston Martin F1, ecco i nuovi partner: “? Mi fido della scuderia”ha espresso il proprio parere a RacingNews365.com, per quanto riguarda le squadre “clienti” che si trovano a concorrere con la scuderia madre. Il pilota ha detto: “Non sono preoccupato di ...