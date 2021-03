Sanremo: Maneskin, ‘polemica su voti Fedez? Insensata, normale che la moglie lo sostenga’ (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Le polemiche sull’appello al voto di Chiara Ferragni? “E’ normale che la moglie di Fedez lo supporti, e se hanno molti followers è merito del loro lavoro”. Rispondono così i Maneskin, vincitori del festival di Sanremo, tagliando corto sul tema infuocato della protesta partita dal web su una possibile alterazione del voto sanremese a causa dei 23 milioni di followers dell’influencer. “Sostanzialmente è successo quello che hanno fatto le nostre famiglie con noi, la polemica è Insensata, sarebbe stato strano il contrario”, dice il gruppo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Le polemiche sull’appello al voto di Chiara Ferragni? “E’che ladilo supporti, e se hanno molti followers è merito del loro lavoro”. Rispondono così i, vincitori del festival di, tagliando corto sul tema infuocato della protesta partita dal web su una possibile alterazione del voto sanremese a causa dei 23 milioni di followers dell’influencer. “Sostanzialmente è successo quello che hanno fatto le nostre famiglie con noi, la polemica è, sarebbe stato strano il contrario”, dice il gruppo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lapinella : Bravi! Il rock che vince a Sanremo... aria nuova. Grandi??#Maneskin #Sanremo - RaiRadio2 : «Siamo molto grati al festival per averci permesso di essere tornati a suonare live.» ?? @thisismaneskin nel backst… - stanzaselvaggia : Dieci ai Maneskin, zero all’appello inelegante della Ferragni, sei ad Amadeus. Le mie pagelle della finale di… - luan45476377 : RT @kissmeyoufull: HI EVERYBODY THIS IS MÅNESKIN AND WE ABBIAMO APPENA VINTO SANREMO SPACCANDO LETTERALMENTE TUTTO #Sanremo2021 #Maneskin h… - giostabile : RT @LaStampa: Per un errore tecnico, stamattina è stata pubblicata la prima pagina della prima edizione, e non quella ribattuta nella notte… -