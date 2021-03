Roma-Genoa diretta 0-0. Pellegrini e El Shaarawy titolari. In campo gli ex Destro e Strootman (Di domenica 7 marzo 2021) 1' - La Roma batte il calcio d'inizio Dopo la vittoria di Firenze, la Roma cerca il bis nel match casalingo contro il Genoa. Pellegrini arretra in mediana mentre tra i titolari... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 marzo 2021) 1' - Labatte il calcio d'inizio Dopo la vittoria di Firenze, lacerca il bis nel match casalingo contro ilarretra in mediana mentre tra i...

Advertising

Agenzia_Ansa : Serie A, in campo #RomaGenoa #ANSA - MrCiambella : La Roma vince facile col Genoa su, evitiamo di farci il sangue amaro e preghiamo per un miracolo in quel di Bentegodi - LAROMA24 : Serie A: Roma-Genoa, 7.02.2021 #AsRoma - PagineRomaniste : 2' - Fallo duro di Strootman su Pellegrini, punizione per la Roma. Il capitano giallorosso è dolorante Roma 0-0 Genoa #ASRoma #RomaGenoa - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Roma [0] x [0] Genoa Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 26ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Olimpico, Rom… -