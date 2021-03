No Time To Die: il nuovo poster con la data di uscita a ottobre (Di domenica 7 marzo 2021) Il film No Time To Die arriverà nelle sale nel mese di ottobre e online è stato condiviso il poster della nuova avventura di James Bond. No Time To Die ha ora un nuovo poster che riporta la data di uscita dell'atteso venticinquesimo capitolo delle avventure di James Bond. L'ultimo film in cui Daniel Craig interpreta l'iconico ruolo dell'agente 007 verrà infatti distribuito nelle sale di tutto il mondo nel mese di ottobre. Il film No Time to Die è stato uno dei titoli che nell'ultimo anno hanno subito le conseguenze della chiusura dei cinema in tutto il mondo e si è persino, brevemente, ipotizzato che il nuovo capitolo della storia di James Bond potesse essere distribuito direttamente in streaming. I ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 marzo 2021) Il film NoTo Die arriverà nelle sale nel mese die online è stato condiviso ildella nuova avventura di James Bond. NoTo Die ha ora unche riporta ladidell'atteso venticinquesimo capitolo delle avventure di James Bond. L'ultimo film in cui Daniel Craig interpreta l'iconico ruolo dell'agente 007 verrà infatti distribuito nelle sale di tutto il mondo nel mese di. Il film Noto Die è stato uno dei titoli che nell'ultimo anno hanno subito le conseguenze della chiusura dei cinema in tutto il mondo e si è persino, brevemente, ipotizzato che ilcapitolo della storia di James Bond potesse essere distribuito direttamente in streaming. I ...

