Napoli | il direttore del Palazzo Reale | “Candelabro? Prematuro parlare di furto”

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “dimi sembra, teniamo aperta la possibilità che ilin questione sia stato soltanto spostato senza che questo spostamento fosse registrato come si deve”. Aè ildeldi, Mario Epifani, all’Adnkronos , sulla sparizione di uno dei tre piccoli candelabri posti sull’altare della Cappella Palatina, notata la settimana scorsa da un funzionario impegnato nell’inventario. “L’ipotesi – spiega Epifani – è che sia stato spostato senza registrarlo come si deve, il che sarebbe comunque una mancanza perché la prassi prevede che lo spostamento anche interno venga sempre documentato. C’è ancora la possibilità che il ...

E' stato un funzionario che stava stilando un resoconto inventariale del Palazzo Reale di Napoli a segnalare, acluni giorni fa, la sparizione di un piccolo candelabro posto sull'altare della Cappella ...Napoli – "Parlare di furto mi sembra prematuro, teniamo aperta la possibilità che il candelabro in questione sia stato soltanto spostato senza che questo spostamento fosse registrato come si deve". A ...