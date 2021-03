MotoGP, Test Losail 2021: gli highlights del day-2. Quartararo velocissimo, bene Morbidelli. Valentino Rossi con problemi di grip (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ calato il sipario sulla seconda giornata dei Test ufficiali di Losail 2021 è andata in archivio con il miglior tempo assoluto di Fabio Quartararo, autore di un time-attack di alto profilo nella fase finale della sessione odierna. Il francese della Yamaha Factory ha fatto vedere subito cose importanti, come dimostrato dall’1’53?940 realizzato. Ottima seconda piazza in 1’54?017 per l’australiano Jack Miller, il migliore dei ducatisti, che paga appena 77 millesimi dalla vetta dimostrando un bel feeling con la GP21 in Qatar. Progressi importanti rispetto a ieri da parte di Franco Morbidelli, il più rapido degli italiani, che ha chiuso la sessione al quarto posto con un gap di 213 millesimi dalla Testa in sella alla M1 non ufficiale del Team Petronas. Honda sugli scudi anche oggi sempre ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ calato il sipario sulla seconda giornata deiufficiali diè andata in archivio con il miglior tempo assoluto di Fabio, autore di un time-attack di alto profilo nella fase finale della sessione odierna. Il francese della Yamaha Factory ha fatto vedere subito cose importanti, come dimostrato dall’1’53?940 realizzato. Ottima seconda piazza in 1’54?017 per l’australiano Jack Miller, il migliore dei ducatisti, che paga appena 77 millesimi dalla vetta dimostrando un bel feeling con la GP21 in Qatar. Progressi importanti rispetto a ieri da parte di Franco, il più rapido degli italiani, che ha chiuso la sessione al quarto posto con un gap di 213 millesimi dallaa in sella alla M1 non ufficiale del Team Petronas. Honda sugli scudi anche oggi sempre ...

