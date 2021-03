Marco Aime anticipa online Dialoghi sull’Uomo

(Di domenica 7 marzo 2021) Aspettando la XII edizione di Pistoia –: lezionedisul tema del festival Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire Riprendono le lezioni preparatorie in attesa della XII edizione di Pistoia –, in programma dal 18 al 20 giugno: l’antropologointroduce il tema del festival di antropologia del… L'articolo Corriere Nazionale.

L'immagine che se ne dà della 'massa damnationis'-contro la quale si appuntano gli strali dei Francesco Remotti, delle Francesca Rigotti, dei, degli Umberto Eco etc. è sempre caricaturale ...... come dice l'antropologo, sia "la disciplina di confine per eccellenza". E grazie a un lavoro di formazione e alla formulazione di un disegno di ricerca che abbiamo sviluppato insieme alle ...Aspettando la XII edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo: lezione online di Marco Aime sul tema del festival Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire Riprendono le lezioni preparatorie in att ...In un saggio di qualche anno fa, L’Ospite e il Nemico. La Grande Migrazione e l’Europa (Ed. Garzanti 2018), su cui richiamò l’attenzione Ernesto Galli della Loggia in ...