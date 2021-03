Maneskin testo Zitti e Buoni: la canzone dei Maneskin che ha vinto Sanremo (Di domenica 7 marzo 2021) Il 71° Festival di Sanremo è arrivato alla fine: il voto combinato delle giurie ha premiato a sorpresa i Maneskin con la canzone Zitti e Buoni. Una cavalcata lunga 5 sere, che alla fine ha premiato il gruppo che ha dato energia e rock a tutte le serate e che li ha visti ben posizionati nelle classifiche. Si tratta del primo successo alla prima occasione per i Maneskin a Sanremo. Ermal Meta vince Sanremo 2021 La vittoria dei Maneskin al Festival di Sanremo ha stupito: la loro proposta rock è sembrata da subito decisamente energetica, ma forse un po’ troppo rock per mettere insieme le varie giurie. Invece, dopo l’azzeramento la giuria demoscopica, quella della ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 marzo 2021) Il 71° Festival diè arrivato alla fine: il voto combinato delle giurie ha premiato a sorpresa icon la. Una cavalcata lunga 5 sere, che alla fine ha premiato il gruppo che ha dato energia e rock a tutte le serate e che li ha visti ben posizionati nelle classifiche. Si tratta del primo successo alla prima occasione per i. Ermal Meta vince2021 La vittoria deial Festival diha stupito: la loro proposta rock è sembrata da subito decisamente energetica, ma forse un po’ troppo rock per mettere insieme le varie giurie. Invece, dopo l’azzeramento la giuria demoscopica, quella della ...

