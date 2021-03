LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: prova a muoversi Philippe Gilbert! (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Rimane piuttosto celato nel gruppo Sam Bennett (Deceunick Quick-Step), uno dei principali favoriti per la tappa odierna. 15.59 In difficoltà Lawless che non riesce a rimanere con i compagni d’avventura. 15.57 50 chilometri alla conclusione. L’azione di Gilbert ha ravvivato una tappa che fino a questo momento era piuttosto monocorde. 15.54 Il drappello di Gilbert si è riportato su Doubey. Cinque uomini al comando con un vantaggio di una ventina di secondi sul gruppo. 15.52 L’ex campione del mondo si porta dietro il compagno di squadra Stefano Oldani, Anthony Perez (Cofidis) e Christopher Lawless (Team Total Direct Energie). 15.50 FORCING DI Philippe Gilbert! 15.49 I corridori stanno affrontando un tratto di leggera discesa. 15.46 Gruppo a ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Rimane piuttosto celato nel gruppo Sam Bennett (Deceunick Quick-Step), uno dei principali favoriti per laodierna. 15.59 In difficoltà Lawless che non riesce a rimanere con i compagni d’avventura. 15.57 50 chilometri alla conclusione. L’azione di Gilbert ha ravvivato unache fino a questo momento era piuttosto monocorde. 15.54 Il drappello di Gilbert si è riportato su Doubey. Cinque uomini al comando con un vantaggio di una ventina di secondi sul gruppo. 15.52 L’ex campione del mondo si porta dietro il compagno di squadra Stefano Oldani, Anthony Perez (Cofidis) e Christopher Lawless (Team Total Direct Energie). 15.50 FORCING DI15.49 I corridori stanno affrontando un tratto di leggera discesa. 15.46 Gruppo a ...

