LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: gruppo a 2'30" dalla fuga (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Continua a farsi vedere la FDJ di Demare. Probabile che il francese oggi sia protagonista in caso di arrivo in volata, poiché il vice campione europeo ha dimostrato di poter tenere anche su strappi di media pendenza. 15.17 A Doubey restano solo 3 minuti di vantaggio sul gruppo. 15.13 40 chilometri percorsi nella seconda ora di corsa dall'attaccante. La media dall'inizio della tappa è di 41,5 chilometri orari. 15.10 Nel frattempo il plotone sta continuando la marcia dell'inseguimento nei confronti di Doubey: meno di tre minuti e mezzo il divario. 15.07 Il gruppo transita in questo momento di fronte alla Reggia di Versailles, residenza reale fra il 1682 e il 1789. 15.04 L'ultimo francese a salire sul podio della classifica generale di questa corsa fu Arthur

