LIVE – Palermo-Juve Stabia 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 7 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventinovesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci dalla prestigiosa vittoria nel derby contro il Catania vogliono trovare continuità nei risultati per continuare a scalare la classifica; i campani, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta con il Bari e sperano di rialzare immediatamente la testa. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 7 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0...

Advertising

PescaraCalcio : ?? Ora in diretta #Streaming #Pescara @Palermofficial ?? - live_palermo : Autista di bus senza mascherina con studenti a bordo: multato - zazoomblog : LIVE Palermo-Juve Stabia: diretta testuale di - WiAnselmo : #Live, #Palermo-#JuveStabia: diretta testuale di - Mediagol : #Live, #Palermo-#JuveStabia: diretta testuale di -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Palermo

espulso Paolucci (M) Bisceglie - Catania: ore 15.00- Juve Stabia: ore 15.00 Teramo - Catanzaro: ore 15.00 Vibonese - Casertana: ore 15.00 Virtus Francavilla - Ternana: ore 15.00 Avellino - ...Lo stop alle lezioni riguarda Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di; Castell'Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro, nel Messinese; Licodia Eubea e Santa ...PALERMO – Dopo la vittoria nel derby il Palermo va alla ricerca di un’altra vittoria, ma dovrà superare la Juve Stabia che in classifica è avanti di un punti. Per questa sfida Filippi, che fa il suo e ...Sono state rese note le formazioni ufficiali dell’incontro Palermo-Juve Stabia, sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie C girone C, in programma oggi allo stadio Renzo Barbera con fischio ...