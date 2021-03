LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Vinales al comando, Bagnaia 2°. Valentino Rossi fermo ai box (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03: Vinales si prende la vetta con il crono di 1’55?187 a precedere di 373 millesimi Bagnaia e di 609 Zarco. Morbidelli e Valentino Rossi ancora ai box. 14.01: Velocissimo Bagnaia: il ducatista, alla quarta tornata, si porta al comando con il crono di 1’55?560 con la Rossa ufficiale, ma attenzione alla Yamaha di Maverick Vinales molto veloce nei primi due settori della pista. 13.58 La classifica aggiornata dopo due ore di Test ufficiali: 1 5 J. ZARCO 1:55.796 2 44 P. ESPARGARO +0.117 3 30 T. NAKAGAMI +0.661 4 27 I. LECUONA +0.728 5 33 B. BINDER +1.029 6 9 D. PETRUCCI +1.225 7 36 J. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03:si prende la vetta con il crono di 1’55?187 a precedere di 373 millesimie di 609 Zarco. Morbidelli eancora ai box. 14.01: Velocissimo: il ducatista, alla quarta tornata, si porta alcon il crono di 1’55?560 con la Rossa ufficiale, ma attenzione alla Yamaha di Maverickmolto veloce nei primi due settori della pista. 13.58 La classifica aggiornata dopo due ore diufficiali: 1 5 J. ZARCO 1:55.796 2 44 P. ESPARGARO +0.117 3 30 T. NAKAGAMI +0.661 4 27 I. LECUONA +0.728 5 33 B. BINDER +1.029 6 9 D. PETRUCCI +1.225 7 36 J. ...

