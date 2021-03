Juve, il Porto è nei guai: arriva una doppia tegola (Di domenica 7 marzo 2021) Martedì sera è in programma la sfida di Champions League tra Juventus e Porto, proprio dal Portogallo arrivano novità importanti per Pirlo. La Juventus si prepara alla prossima sfida di Champions League. La vittoria conquistata ieri contro la Lazio all’Allianz Stadium, ha dato tanti segnali positivi al tecnico Andrea Pirlo, soprattutto sotto il punto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 marzo 2021) Martedì sera è in programma la sfida di Champions League trantus e, proprio dalgallono novità importanti per Pirlo. Lantus si prepara alla prossima sfida di Champions League. La vittoria conquistata ieri contro la Lazio all’Allianz Stadium, ha dato tanti segnali positivi al tecnico Andrea Pirlo, soprattutto sotto il punto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - SkySport : Porto, vittoria 2-0 in campionato in vista del ritorno di Champions con la Juve - capuanogio : Bollettino #Juve dopo #JuveLazio: Reazione dopo i primi 30’ ?? I primi 30’ (ancora) ?? #Morata on fire ?? #Chiesa dec… - pfneyamar : champions essa semana psg x barca 2x1 juve x porto 2x0 real x atalanta 0x0 bayer x lazio 2x1 city x b.m… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ?? La Juve ribalta la Lazio con la magia di Rabiot e la doppietta di Morata: grande reazione della squadra dopo le scelte ob… -