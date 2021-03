“Invitati e poi mandati via”: la risposta di Elisabetta Sgarbi a Mara Venier dopo l’attacco della conduttrice (Di domenica 7 marzo 2021) Chi l’avrebbe mai detto che anche il Papa sarebbe potuto diventare un motivo di alterco furibondo a distanza tra Maria Venier, conduttrice di Domenica In, e gli Extraliscio. La band, in gara a Sanremo 2021 con Davide Toffolo, si è infatti lamentata attraverso la produttrice Elisabetta Sgarbi per il trattamento che sarebbe stato riservato loro dalla trasmissione di Rai Uno. Domenica In, infatti, è cominciato con oltre mezz’ora di ritardo in quanto sulla rete ammiraglia della Rai stava andando ancora in onda l’intervento del Papa in Iraq. La band, secondo quanto riferito da Sgarbi, sarebbe stata “convocata e poi mandata via”. Mara Venier ha risposto: “A me non piace fare polemica, ma devo rispondere a chi accusa i nostri autori. A ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 marzo 2021) Chi l’avrebbe mai detto che anche il Papa sarebbe potuto diventare un motivo di alterco furibondo a distanza tra Mariadi Domenica In, e gli Extraliscio. La band, in gara a Sanremo 2021 con Davide Toffolo, si è infatti lamentata attraverso la produttriceper il trattamento che sarebbe stato riservato loro dalla trasmissione di Rai Uno. Domenica In, infatti, è cominciato con oltre mezz’ora di ritardo in quanto sulla rete ammiragliaRai stava andando ancora in onda l’intervento del Papa in Iraq. La band, secondo quanto riferito da, sarebbe stata “convocata e poi mandata via”.ha risposto: “A me non piace fare polemica, ma devo rispondere a chi accusa i nostri autori. A ...

Advertising

Adnkronos : #Sanremo2021, @extraliscio furiosi con #MaraVenier: 'Invitati a #DomenicaIn e poi mandati via' - Adnkronos : La replica della conduttrice - imasimpforlou : @xxdefencelessxx e poi tutti gli altri invitati si alzano per il coro - t0besolon3ly : Boh a me non va giù che Dixie partevipi ai grammys e poi i ragazzi non sono nemmeno mai stati invitati ma come caxxo funzionano? - lifestyleblogit : Extraliscio furiosi con Mara Venier: 'Invitati a Domenica In e poi mandati via' - -