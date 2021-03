Horizon Forbidden West | nell' attesa di una data di uscita Guerrilla Games mostra la sua nuova sede ad Amsterdam

(Di domenica 7 marzo 2021), lo studio olandese di sviluppo di videogiochi dietro l'acclamata serieZero Dawn, è al lavoro in questo momento sul sequel,. Questo gioco dovrebbe uscire quest'anno, ma attualmente il team non ha ancora svelato ladiufficiale. Tuttavia, sembra chesi sia concentrato anche su altro in questi ultimi tempi: un post su Instagraminfatti ladel team ad. Le immagini dellano uno spazio studio meravigliosamente moderno pieno di grandi finestre che lasciano entrare molta luce naturale. ...

Piattaforme: la collection è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One

In piena pandemia, Guerrilla Games cambia casa. La casa di sviluppo olandese, madre di Horizon: Zero Dawn e del prossimo Horizon Forbidden West ha infatti mostrato il suo nuovo studio in alcune sensazionali foto in un post sul suo blog. Guerrilla giura amore eterno alla bellissima città di Amsterdam, ma ora non ...