Grande Fratello Vip, Pierpaolo Petrelli a Verissimo: "Non mi è mai scattato nulla dopo Ariadna... " (Di domenica 7 marzo 2021) Il bel modello pugliese, recente protagonista del Gf Vip 5, intervistato nel salotto di Silvia Toffanin insieme a Giulia Salemi Leggi su comingsoon (Di domenica 7 marzo 2021) Il bel modello pugliese, recente protagonista del Gf Vip 5, intervistato nel salotto di Silvia Toffanin insieme a Giulia Salemi

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello La conferenza stampa finale di Sanremo 2021, Amadeus: "Tris nel 2022? Serve un'idea" ... paura, dubbi, non avrei mai potuto fare il Festival senza Fiorello al mio fianco, mio fratello, il ... Pensiamo che sia un grande evento, non un programma tv. Quindi ci vogliono energia, forza, idee per ...

Guenda Goria risponde a Tommaso Zorzi? Messaggio "ambiguo" e una dolorosa scoperta dopo il GF Vip Tommaso Zorzi ospite ieri pomeriggio di Verissimo , ha svelato a Silvia Toffanin quali sarebbero per lui le concorrenti più false del Grande Fratello Vip . Il vincitore ha fatto tre nomi: Giulia Salemi , Maria Teresa Ruta e Guenda Goria . Guenda Goria replica a Tommaso Zorzi dopo il suo attacco? Proprio la figlia di Maria Teresa ...

La vita degli ex concorrenti dopo la fine del Grande Fratello Vip Mediaset Play Massimiliano Morra dopo il GF Vip confessa: “Faccio le prove da papà” L’avventura targata Grande Fratello Vip si è finalmente conclusa e da lunedì 15 marzo avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Nel frattempo gli ex concorrenti ...

Tommaso Zorzi a disagio dopo il GF Vip: “Ho una sensazione stranissima” Tommaso Zorzi svela come si sente dopo il GF Vip: "Una sensazione stranissima" Tornare alla vita reale dopo aver trascorso più di 5 mesi e mezzo nella ...

