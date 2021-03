Fingono di essere operatrici dell' Asur | rubano l' oro e i gioielli a un' anziana Il raid a Macerata

Advertising

Franco_in_Versi : Riflessione. Spesso confidiamo nelle persone che ci parlano con voce rassicurante, ignorando che le parole debbono… - GiancarloPesce : RT @lbianchetti: Questi pensavano che se lo scrive da solo significava che stava davanti a excel in mutande di notte con la Red Bull. E fin… - PaoloIvanoCucce : RT @lbianchetti: Questi pensavano che se lo scrive da solo significava che stava davanti a excel in mutande di notte con la Red Bull. E fin… - sp_rocco : RT @lbianchetti: Questi pensavano che se lo scrive da solo significava che stava davanti a excel in mutande di notte con la Red Bull. E fin… - mimmomaiello : RT @lbianchetti: Questi pensavano che se lo scrive da solo significava che stava davanti a excel in mutande di notte con la Red Bull. E fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Fingono essere

IL GIORNO

MACERATA - Si intrufolano in casa di una anziana, con una scusa, e le fanno sparire tutto l'oro custodito in camera. E, intanto, si segnalano vari casi di tentativi di truffa ai danni di anziani da ......sarebbe bene trovare una giusta via di mezzo ma non è che ti si possa chiedere proprio di... di quelli che non lasciano spiragli mail sorriso accomodante. Un po' paraculo e un po' ...MACERATA - Si intrufolano in casa di una anziana, con una scusa, e le fanno sparire tutto l’oro custodito in camera. E, intanto, si segnalano vari casi di tentativi di truffa ai danni ...Irama, La genesi del tuo colore, Testo. [Strofa 1]. Non sarà la neve. A spezzare un albero. Avessi finto sarebbe stato meglio. Di averti visto piangere in uno specchio. E mi manca la tua voce ormai. O ...