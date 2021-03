Ferragni | “Votate Fedez a Sanremo” Lucarelli attacca | perché ha ragione

Advertising

repubblica : Sanremo 2021, l'appello di Chiara Ferragni ai follower: 'Votate Fede e Francesca': Sul suo profilo, l'imprenditrice… - onesaraa : RT @fvnzioniamo: CHIARA FERRAGNI HA APPENA DETTO DI VOTARE I MANESKIN PERCHÉ SONO GLI UNICI A NON FARCI FARE FIGURE DI MERDA A ROTTERDAM 20… - emma_salioni : Raga ma comunque non ha senso prendersela per la Ferragni, allora se io facevo la storia dicendo 'votate fulminacci… - Martini14Emma : RT @fvnzioniamo: CHIARA FERRAGNI HA APPENA DETTO DI VOTARE I MANESKIN PERCHÉ SONO GLI UNICI A NON FARCI FARE FIGURE DI MERDA A ROTTERDAM 20… - CarloRienzi : RT @Codacons: Utilizzare 'un bacino di utenza di 23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri potrebbe determinar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragni Votate

Lo strapotere social dell'imprenditrice digitale da quasi 23 milioni di follower Chiaraaiuta il marito Fedez in coppia con Francesca Michielin ad arrivare sul podio (anche se vincono i Måneskin). Il web insorge e il Codacons già pensa ad azioni legali per annullare la ...Lei ringrazia i follower: "Potere della condivisione è pazzesco" "tutti Fede e Francesca mandando un sms al 4754751 con il codice 11". A lanciare l'appello è Chiarache su Instagram posta anche un video per il marito, in gara a Sanremo 2021 con ...Come da tradizione: polemiche prima, durante e dopo. Il Festival di Sanremo 2021 non fa eccezione. Così, non appena è calato il sipario sull’edizione più travagliata della storia della kermesse, si è ...Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche di Sanremo per aver chiesto ai suoi follower sui social di votare per Fedez e Francesca Michielin, concorrenti del Festival in coppia. A far discuter ...