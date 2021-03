Fedez e Michielin sul podio a Sanremo 2021 | scoppia la polemica | “Arrivati lì solo grazie a Chiara ferragni e ai suoi followers”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) «Certo che se votano i fan disappiamo già chi sarà il vincitore, potevamo risparmiarci l’esibizione di Renga e Bugo». Tra sarcasmo e arrabbiature di vario genere, i social non hanno preso bene la discesa in campo di, che nel corso della finalissima diha schierato la sua potenza di fuoco, chiedendo aiuto su Instagram ai23 milioni di follower per votare il marito, in gara al Festival con Francesca. Altro che tesoretto social e cuoricini (cit. Milly Carlucci). Una ventina di stories e diversi post, tra cui uno con il figlio Leone, per supportare i due cantanti al televoto, e il gioco è fatto. Ma sul web è montata con un immediato effetto valanga la ...