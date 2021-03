Cos’è l’autotune utilizzato dai cantanti a Sanremo: la “lezione” di Orietta Berti (Di domenica 7 marzo 2021) Che Sanremo sarebbe senza polemiche? Mai come in quest’edizione si è fatto ricorso all’autotune, un software nato per eliminare le imperfezioni vocali di chi canta e che col tempo ha preso ad assolvere un’altra funzione, quella di effetto sonoro. Da Madame a Fasma, fino allo stesso Fedez: sono stati tanti a servirsene. Ma che Cos’è di preciso? Quando è stato scoperto? Perché l’autotune ha salvato i tanti giovani in gara al Festival di Sanremo 2021? leggi anche l’articolo —> Achille Lauro canta “C’est la vie”, il petto trafitto da rose: «Dio benedica solo Noi» Autotune Sanremo 2021, ecco chi lo usa e come funziona l’autotune è un software nato per eliminare le imperfezioni della voce, ma che con gli anni si è affermato soprattutto nel mondo del trap e rap come ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 marzo 2021) Chesarebbe senza polemiche? Mai come in quest’edizione si è fatto ricorso al, un software nato per eliminare le imperfezioni vocali di chi canta e che col tempo ha preso ad assolvere un’altra funzione, quella di effetto sonoro. Da Madame a Fasma, fino allo stesso Fedez: sono stati tanti a servirsene. Ma chedi preciso? Quando è stato scoperto? Perchéha salvato i tanti giovani in gara al Festival di2021? leggi anche l’articolo —> Achille Lauro canta “C’est la vie”, il petto trafitto da rose: «Dio benedica solo Noi» Autotune2021, ecco chi lo usa e come funzionaè un software nato per eliminare le imperfezioni della voce, ma che con gli anni si è affermato soprattutto nel mondo del trap e rap come ...

stefsemeria : RT @severusmagiustu: In una settimana Orietta ha: - cantato una canzone che non ama, - rischiato di essere arrestata, - allagato la camera… - larthal : RT @severusmagiustu: In una settimana Orietta ha: - cantato una canzone che non ama, - rischiato di essere arrestata, - allagato la camera… - Arsenio_ : RT @severusmagiustu: In una settimana Orietta ha: - cantato una canzone che non ama, - rischiato di essere arrestata, - allagato la camera… - mazeofsadness : Ore 01:22 sto spiegando a mamma cos'è l'autotune - SteMerlo : RT @severusmagiustu: In una settimana Orietta ha: - cantato una canzone che non ama, - rischiato di essere arrestata, - allagato la camera… -

