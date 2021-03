Corsa Scudetto, c’è anche la Juventus: Lazio battuta, Pirlo a -7 da Conte (Di domenica 7 marzo 2021) Il campionato inizia ad entrare nel vivo e la Juventus di Andrea Pirlo risponde presente. I bianconeri, infatti, nonostante i diversi alti e bassi di questa stagione sono ancora pienamente in Corsa per la vittoria dello Scudetto, che sarebbe il decimo consecutivo per la società bianconera. La Vecchia Signora, infatti, ha battuto ieri sera nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A la Lazio di Simone Inzaghi. Una vittoria molto importante anche per il morale della formazione bianconera, a soli tre giorni dal delicato ritorno, sempre a Torino, degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Porto, gara in cui la Juventus dovrà ribaltare il 2-1 dell’andata. Juventus-Lazio streaming gratis: link e diretta ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 7 marzo 2021) Il campionato inizia ad entrare nel vivo e ladi Andrearisponde presente. I bianconeri, infatti, nonostante i diversi alti e bassi di questa stagione sono ancora pienamente inper la vittoria dello, che sarebbe il decimo consecutivo per la società bianconera. La Vecchia Signora, infatti, ha battuto ieri sera nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A ladi Simone Inzaghi. Una vittoria molto importanteper il morale della formazione bianconera, a soli tre giorni dal delicato ritorno, sempre a Torino, degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Porto, gara in cui ladovrà ribaltare il 2-1 dell’andata.streaming gratis: link e diretta ...

