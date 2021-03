Calcio | Spezia | sospesa attività settore giovanile dopo diversi casi Covid

(Di domenica 7 marzo 2021) La, 7 mar. – (Adnkronos) – Loha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che, in seguito adi-19 riscontrati nei giorni scorsi nel, al fine di rafforzare le misure di prevenzione e le restrizioni anti diffusione del virus, l’delle selezioni Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15 sarà momentaneamente. “Questo provvedimento -si legge su ac.com- è volto a preservare e a tutelare la salute dei propri tesserati, che verranno comunque monitorati, con la speranza di riprendere quanto prima lein totale sicurezza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Manna dal cielo per la Juventus , dato che l'ex Real Madrid si è rivelato decisivo sia contro lo, entrando dalla panchina e sbloccando il risultato, sia contro la Lazio , con quella doppietta ...... risultato positivo alla Covid dopo la partita contro lo) è riuscita a dare un segnale ... per Massa questa volta non ci sono dubbi, èdi rigore . Sul dischetto va Morata, che non sbaglia ...