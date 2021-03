Atalanta, i convocati di Gasperini per l’Inter. Ancora fuori Hateboer (Di domenica 7 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani con l’Inter. Kovalenko e Lammers tornano a disposizione, assenti per infortunio Sutalo e Hateboer. Questo l’elenco completo: Portieri: Sportiello, Gollini, Rossi Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuck, Pasalic Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata foto: twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Il tecnico dell’, Gian Pieroha diramato la lista deiin vista della sfida di domani con. Kovalenko e Lammers tornano a disposizione, assenti per infortunio Sutalo e. Questo l’elenco completo: Portieri: Sportiello, Gollini, Rossi Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuck, Pasalic Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

