Appello di Chiara Ferragni su Instagram: “Votate Fedez a Sanremo”. Il Codacons: “Appello viola par condicio” (Di domenica 7 marzo 2021) Sono in corso le votazioni per la proclamazione del vincitore dell’edizione del 71esimo Festival di Sanremo, e già la classifica potrebbe essere polemica. Il Codacons ha segnalato un’ipotetica violazione del regolamento per quanto riguarda la votazione di Fedez e Francesca Michielin in gara con Chiamami per nome. Infatti Chiara Ferragni, moglie del famoso rapper, su Instagram ha fatto un Appello ai suoi followers di votare Fedez, chiedendolo ai suoi 23 milioni di followers. Le diChiarazioni del Codacons su Chiara Ferragni Il Codacons ha subito sottolineato che: “Vigilerà sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Sono in corso le votazioni per la proclamazione del vincitore dell’edizione del 71esimo Festival di, e già la classifica potrebbe essere polemica. Ilha segnalato un’ipoteticazione del regolamento per quanto riguarda la votazione die Francesca Michielin in gara con Chiamami per nome. Infatti, moglie del famoso rapper, suha fatto unai suoi followers di votare, chiedendolo ai suoi 23 milioni di followers. Le dizioni delsuIlha subito sottolineato che: “Vigilerà sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere ...

Advertising

rtl1025 : ?? Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che 'chiederà alla Rai di avere tutt… - Marydec7 : Ma sta cosa del codacons per l'appello fatto da Chiara Ferragni per il marito Fedez, è vera???? Ma come sono messi??? #Sanremo2021 - paolodrosio : RT @rtl1025: ?? Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che 'chiederà alla Rai di avere tutti i dati re… - sensates99 : Ma che schifo il fatto che vogliano verificare l’appello fatto da Chiara per IL MARITO. Ma tutto apposto? #Sanremo2021 - giulia49337493 : Ma il codacons che chiederà i dati relativi ai voti per fedez e Francesca per vedere se l’appello di Chiara ferragn… -