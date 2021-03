All Star Game NBA oggi: orario, programma, tv, streaming, i roster delle squadre (Di domenica 7 marzo 2021) All Star Game, edizione 2021, in formato ridotto. E’ ad Atlanta lo spettacolo della partita delle stelle, anche se bisogna vedere quanto sarà spettacolo e quanto voglia di farsi meno male possibile, come è accaduto negli ultimi anni. Come eventi di contorno ne vedremo tre: prima del match lo Skills Challenge (Robert Covington, Luka Doncic, Chris Paul, Julius Randle, Domantas Sabonis, Nikola Vucevic) e la gara del tiro da tre (Mike Conley, Jaylen Brown, Steph Curry, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Jayson Tatum), nell’intervallo la gara delle schiacciate (Anfernee Simons, Obi Toppin e Cassius Stanley). Tre i cambi: Conley per Devin Booker (che aveva a sua volta rimpiazzato Anthony Davis), Sabonis per Kevin Durant, che ha comunque scelto lo stesso i giocatori della sua squadra. Di seguito i roster e il ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) All, edizione 2021, in formato ridotto. E’ ad Atlanta lo spettacolo della partitastelle, anche se bisogna vedere quanto sarà spettacolo e quanto voglia di farsi meno male possibile, come è accaduto negli ultimi anni. Come eventi di contorno ne vedremo tre: prima del match lo Skills Challenge (Robert Covington, Luka Doncic, Chris Paul, Julius Randle, Domantas Sabonis, Nikola Vucevic) e la gara del tiro da tre (Mike Conley, Jaylen Brown, Steph Curry, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Jayson Tatum), nell’intervallo la garaschiacciate (Anfernee Simons, Obi Toppin e Cassius Stanley). Tre i cambi: Conley per Devin Booker (che aveva a sua volta rimpiazzato Anthony Davis), Sabonis per Kevin Durant, che ha comunque scelto lo stesso i giocatori della sua squadra. Di seguito ie il ...

