Volley | Playoff Superlega 2021 | Milano batte Verona e va ai quarti

(Di sabato 6 marzo 2021) L’Allianzsconfigge per 3-0 (25-18, 25-23, 25-23) la NBVnel match della terza giornata del turno preliminare dei2020/. La squadra di coach Piazza inizia bene vincendo il primo set, poicresce di rendimento e sembra poter allungare la partita.completa una grande rimonta che vale il secondo set, poispreca il vantaggio anche nel terzo parziale e i meneghini vincono in tre set la partita che assegna il pass per idi finale.è dunque eliminata, mentreaffronterà aiPerugia. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEI...

... dato che alla Unet, per evitare Conegliano nella griglianei turni successivi, converrebbe ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 6 marzo 2021La Tonno Callipo Calabria guarda aiScudetto: Petar Dirlic commenta l'imminente impegno in trasferta contro Monza L'inizio è ...all'Arena di Monza contro i brianzoli della Veroper gara - ...Fondamentale successo per Milano che battendo 3-0 (25-18 25-23 25-23) Verona conquista i quarti di finale dei playoff di Superlega dove affronterà Perugia. Migliore in campo il transalpino Jean Patry ...Dopo la bella affermazione nei quarti di finale di Coppa Italia, mercoledì contro Soverato, la Lpm Bam Mondovì è chiamata ad una nuova importante dimostrazione di forza. Al PalaManera arriva Cutrofian ...